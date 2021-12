Le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) et son président le colonel Mamadi DOUMBOUYA, disent avoir accueilli «favorablement» les demandes de visite au pays, formulées par les anciens chefs d’État vivants à l’étranger, le capitaine Moussa Dadis CAMARA et le Général d’armée à la retraite Sékouba KONATÉ.

L’annonce vient d’être faite ce mardi 30 novembre 2021, au Journal Télévisé de la RTG. Selon ce même communiqué lu par le Lieutenant-colonel Aminata DIALLO, le gouvernement de la République sera instruit très prochainement par le président de la transition, à prendre attache avec les deux anciens chefs d’État, pour examiner au cas par cas les modalités concrètes et visites mentionnées.

Le CNRD et son président ont tenu à informer la communauté nationale et internationale que cet acte «purement et simplement humanitaire», ne traduit en rien une volonté «d’ingérence» dans une quelconque procédure judiciaire.