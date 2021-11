Le bureau du conseil de la FIFA, a décidé de nommer un Comité de normalisation pour la Fédération guinéenne de football (Feguifoot), lundi 29 novembre 2021. Cette décision fait suite à plusieurs irrégularités survenues dans le cadre de la procédure électorale de cette instance dirigeante du football guinéen.

La mise en place dudit comité vise à s’assurer que la Feguifoot puisse organiser des élections justes et transparentes ainsi que regagner la confiance de toutes les parties prenantes du football en Guinée. Au cours de son intervention chez nos confrères de FIM FM, ce mardi, le ministre de la jeunesse et des sports a précisé que cette décision de l’instance dirigeante du football mondial, est perçue comme une nouvelle qui va permettre sans doute d’apaiser les choses dans le monde du football guinéen.

« Cela va me permettre en tant que nouveau ministre, de partir sur des nouvelles bases. Reconstruire effectivement une nouvelle dynamique. Aujourd’hui, les Guinéens ont besoin de s’entendre, de se réconcilier et je pense que le football guinéen, et plus particulièrement la fédération guinéenne de football, a besoin aussi d’un apaisement pour permettre à notre football de trouver la place qu’il mérite sur le continent», a-t-il indiqué.

Lansana Béa Diallo dit espérer que les élections qui seront organisées par ce comité de normalisation, vont permettre au pays de reconstruire une nouvelle équipe nationale qui va amener la Guinée vers une nouvelle dynamique, surtout, insiste-t-il, «avec l’objectif d’organiser la CAN en 2025(…)»

Le ministre estime que la politisation de la fédération guinéenne n’est pas une bonne chose pour l’avenir du football guinéen. Il précise que le rôle du ministère des sports est d’accompagner la fédération, lui permettre de grandir, d’amener une dynamique constructive.

«Je n’ai pas envie de m’immiscer dans les problèmes de la fédération. Ce que j’ai envie, est que le football guinéen fonctionne et que le drapeau guinéen puisse se hisser dans le monde entier à travers tous les sports.»

Le mandat du comité de normalisation inclut entre autres:

– gérer les affaires courantes de la FGF ;

– déterminer, en coopération avec l’administration de la FIFA, si des dispositions spécifiques des statuts ou du code électoral de la FGF doivent être amendées en vue de la procédure électorale ;

– s’assurer que les nouveaux membres des commissions électorale et de recours électoral et, le cas échéant, des organes juridictionnels soient nommés par le congrès de la Feguifoot.