Le CNRD a transféré l’ancien président Alpha Condé au domicile de son épouse Hadja Djéné Kaba, au quartier Landréyah, hier lundi. Sur ce transfert, l’actuel porte-parole du gouvernement, s’exprimant dans l’émission Mirador ce mardi 30 novembre 2021, a déploré ce qui arrive à l’ancien locataire de Sékoutoureyah après sa chute.

Ousmane Gaoual Diallo a laissé entendre que c’est “dommage et regrettable” ce qui arrive à l’ancien président. Il rappelle qu’Alpha Condé faisait partie des opposants à son temps, qui ont de façon assez importante marqué de par leurs engagements et déterminations pour la cause de l’Afrique et l’histoire politique recente du continent africain.

«Voir celui qui a voulu être le Mandela de la Guinée, se terminer aujourd’hui comme IBK du Mali, c’est déplorable», a exprimé le ministre Ousmane Gaoual. «Nous avons besoin aussi de symbole, pas de ce type de symbole», ajoute-t-il.

A propos d’une éventuelle sortie d’Alpha Condé, hors des frontières guinéennes, Ousmane Gaoual Diallo rappelle qu’il y a eu des chefs d’États dans le passé, qui ont voulu l’accueillir, mais il se trouve que c’est l’ancien président lui-même qui aurait “refusé” d’aller.

«Ça a été sa volonté. Aujourd’hui je vous dis clairement qu’il n’est pas inculpé, donc il a des libertés, des droits. Si Alpha exprime sa volonté de partir à l’étranger et qu’il n’y a rien à le réclamer, je ne vois pourquoi on la refuserait. Il a exprimé sa volonté de rester ici et éventuellement faire face à n’importe quoi, il est là. Nous garantissons ses droits», répond Ousmane Gaoual.