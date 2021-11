Plus de 32 324 doses de vaccins AstraZeneca sont de nos jours, périmées dans les mains de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), faute de distribution à temps. Cette information a été dévoilée ce mardi 30 novembre 2021.

Une source qui a confié cette information à nos confrères du site infochrono.org, martèle également que d’autres vaccins pourraient connaître le même sort notamment, Pfizer et Johnson and Johnson «si des dispositions urgentes ne sont pas envisagées très prochainement pour relancer la machine de la vaccination contre la COVID-19. Comme par exemple, les vaccins Pfizer ne peuvent être distribués que pour la première dose, menacées de péremption d’ici fin décembre. Ce qui veut dire que cette importante quantité de dose pourrait être incinérée dans les prochains jours, poursuit cette source.

Ce chiffre pourrait même augmenter puisque les données sur les stocks d’astraZeneca dans les préfectures de Dabola, Dubreka et la zone spéciale de Conakry ne sont pas encore disponibles, rapportent nos confrères.

A ce jour, près de 2 millions de doses de vaccins contre la covid 19, qui constituent des dons des partenaires techniques et financiers des pays amis à travers le mécanisme COVAX, ou achetées sur fonds propres du gouvernement guinéen sont dans la même situation, en raison du gel des activités de l’ANSS.

Par la même occasion, nous avons appris que ce fait est lié au manque du déploiement des agents de l’Agence pour des opérations de vaccination, faute de primes.

Il faut signaler cependant que cela s produit à une période où la pandémie de coronavirus frappe durement certaines régions de l’Afrique et de l’occident, à travers le nouveau variant Omicron