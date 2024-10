Lors d’une opération de surveillance le lundi 28 octobre 2024, un bateau pirate battant pavillon égyptien a été arraisonné par le Centre National de Surveillance et de Police des Pêches (CNSP), en collaboration avec la marine guinéenne.

Selon les informations du CNSP, ce navire pêchait « frauduleusement » dans les eaux territoriales guinéennes. Il est actuellement amarré à la brigade des unités flottantes de la Marine nationale, en attente de l’ouverture d’une enquête approfondie sur les conditions de sa présence dans les eaux guinéennes.

Le Directeur du CNSP a profité de l’occasion pour saluer l’engagement du général Mamadi Doumbouya, affirmant que « le pays perd plus de 200 millions de dollars par an à cause de la pêche illicite. C’est le lieu de remerci le President de la Republique qui a mis tous les moyens ont été mis à notre disposition pour une surveillance renforcée de nos côtes, dans le but d’éradiquer systématiquement la pêche illicite un des plus grands fléaux qui menacent nos eaux.»