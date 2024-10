Le ministère de la Santé, en collaboration avec la société civile et le programme “USAID Global Health Supply Chain Program”, a procédé au lancement officiel, ce mercredi 30 octobre 2024, de la Coalition Guinéenne pour l’Allaitement Maternel (CoGAM). L’événement s’est tenu lors de la réunion mensuelle du groupe thématique de la santé maternelle, néonatale et infantile (SMINI), réunissant de nombreux acteurs clés du secteur.

La CoGAM vise, entre autres, la promotion de l’allaitement maternel à travers des actions de communication et de sensibilisation des communautés, le renforcement des capacités des associations membres par un soutien méthodologique, technique et financier, le soutien à la recherche et l’initiation des projets en lien avec la promotion de l’allaitement maternel. Ainsi que l’alerte sur les obstacles à la promotion de l’allaitement par des actions de plaidoyer et de lobbying.

La Directrice nationale de la santé familiale et de la nutrition, Dieney Fadima Kaba, a souligné l’importance de cette initiative. « La mise en place du groupe de la société civile pour le soutien à l’alimentation maternelle exclusive sans eau est essentielle », a-t-elle déclaré.

Elle a également évoqué les défis actuels, rappelant que le taux de prévalence de l’alimentation maternelle en Guinée tourne autour de 40 %, avec de fortes disparités régionales.

Le représentant du Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne (CNOSC), Yamoussa Bangoura, a réitéré la nécessité d’accompagner cette initiative. “L’allaitement est un moyen efficace de prévenir la mortalité infantile. Ensemble, nous pouvons changer la tendance actuelle qui est préoccupante», a-t-il souligné.

Pour sa part, Théophile Bansoura, Chef nutrition à l’UNICEF Guinée, a noté que malgré des progrès, l’initiation de l’allaitement à la naissance et sa continuité sont en déclin. «Nous devons agir au niveau communautaire et profiter des initiatives existantes pour améliorer la situation », a-t-il insisté.

Le Conseiller en questions de santé à la Primature, Dr Alphonse Vohou Sakouvogui, a conclu en affirmant que la Coalition doit jouer un rôle central dans la promotion de l’allaitement maternel et la lutte contre la malnutrition, qui touche un quart des enfants de moins de 5 ans en Guinée.

Cette coalition marque un tournant stratégique pour garantir à chaque enfant guinéen un départ sain dans la vie, en favorisant l’allaitement maternel, solution naturelle et efficace contre la malnutrition infantile.