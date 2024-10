Le Syli national de Guinée se prépare à affronter la RD Congo le samedi, 16 novembre 2024, au Stade Alassane Ouattara d’Ebimpé en Côte d’Ivoire, pour la 5ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Après une double victoire contre l’Éthiopie, l’équipe guinéenne est en bonne position avec six points, devant la Tanzanie qui en compte actuellement quatre.

Mais pour le consultant sportif Thierno Saidou Diakité, la prudence et la stratégie seront essentielles lors des deux derniers matchs décisifs pour la qualification.

“Il faut maintenant gérer avec intelligence et lucidité les rencontres face à la RDC et à la Tanzanie”, a-t-il conseillé dans un entretien avec Guinee360, appelant le coach Michel Dussuyer et ses joueurs à redoubler d’efforts pour maintenir leur position dans le classement.

Le Syli affrontera d’abord la RDC, déjà qualifiée, avant de se mesurer à la Tanzanie. Le consultant souligne qu’il est crucial de prendre au moins un point contre la RDC et de décrocher la victoire contre la Tanzanie pour renforcer les chances de qualification.

“Je dirais que nous sommes à 40 % qualifiés. Ces deux derniers matchs doivent être abordés avec engagement et détermination pour garantir notre place de deuxième”, a-t-il estimé.