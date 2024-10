La troisième journée du Forum International des Femmes Entreprenantes et Dynamiques (FIED) s’est tenue ce mercredi 30 octobre 2024, au Palais du Peuple.

Le panel portant sur thème “La recherche scientifique et l’innovation au service de l’émancipation féminine : les solutions innovantes de financement, d’épargne et de paiement pour vendre et exporter à l’ère du numérique”, a suscité un grand intérêt par lequel, des participantes venues du monde entier y ont découvert l’impact du numérique dans leurs activités commerciales, à travers des échanges animés par d’éminentes personnalités locales et internationales.

Dans son intervention, Mme Aminata Deen Touré, Directrice Générale de l’Innovation au Ministère de l’Enseignement Supérieur, a souligné les difficultés rencontrées par les femmes rurales pour accéder aux financements traditionnels : « Les femmes se retrouvent dans une spirale où elles n’ont pas les actifs nécessaires pour offrir des garanties financières et se voient souvent cantonnées à des activités informelles et non rémunérées. »

Elle a ajouté que, grâce au numérique, des solutions innovantes comme le crowdfunding pourraient atténuer ces obstacles, permettant aux femmes d’intégrer des pratiques de financement modernes. Elle a également insisté sur l’importance d’intégrer le numérique dans les outils d’accès au financement, afin que ces femmes puissent saisir les nouvelles opportunités.

Pour sa part, Mme Salématou Camara, Directrice Générale d’Orange Microfinance Guinée, a partagé l’engagement de sa structure pour une inclusion financière accrue. « Aujourd’hui, accéder aux banques est compliqué pour les femmes, surtout pour celles en milieu rural qui n’ont pas de garanties. La microfinance digitale d’Orange permet désormais d’accompagner ces personnes exclues des services bancaires.»

Elle a également souligné l’importance de la formation pour permettre aux bénéficiaires de gérer les crédits de manière optimale, en les encourageant à utiliser leur épargne sur les plateformes numériques pour plus de sécurité et de flexibilité.

Mme Rose Pola Pricemou, Ministre des Postes, Télécommunications et de l’Économie Numérique, a mis en lumière les efforts du gouvernement pour promouvoir l’inclusion numérique. « Nous avons environ 45 % de pénétration en accès Internet mobile et autour de 35 % en bancarisation, chiffres qui montrent un besoin crucial d’information et d’accessibilité.»

La ministre a ainsi fait savoir que son département a développé des hubs numériques dans les principales villes du pays pour encourager l’apprentissage du codage et de l’entrepreneuriat. En parallèle, une plateforme nationale appelée « Poste Maquillée » a été créée pour offrir un espace de vente aux femmes et leur permettre d’augmenter leur rentabilité. « Nous voulons que les femmes s’imposent dans le secteur du numérique. nous comptons exploiter l’intelligence artificielle pour accélérer leur apprentissage et leur adhesion à la vison du numerique.»

Le FIED a offert un cadre d’échanges et de mise en réseau pour les femmes entrepreneures, autour de solutions novatrices permettant de renforcer leurs activités commerciales et d’assurer une plus grande inclusivité dans le domaine financier.