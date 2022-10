Le conseiller juridique du président de l’Union des forces démocratiques de Guinée à réagit par rapport au placement sous contrôle judiciaire de certains membres dudit parti.

Selon Me Amadou Diallo rien ne justifie la convocation, l’inculpation et le placement sous contrôle judiciaire de ces clients. Il l’a fait savoir ce samedi 28 octobre 2022 lors de l’assemblée générale de l’UFDG.

« Nous avons été à la gendarmerie où ils ont tous été auditionnés dans des bonnes conditions. On est venu au tribunal de première instance où ils ont été entendu par le procureur de la République qui a quand même jugé nécessaire d’ouvrir une information. Cela veut dire que le procureur n’a pas renoncé à la poursuite. Donc il a décidé de les poursuivre. Il a donc décidé de les placer sous contrôle judiciaire car rien ne justifie la convocation l’inculpation et le placement sous contrôle judiciaire. Sur le plan juridique c’était pas justifié parce que tout simplement les gens n’ont commis aucune infraction absolument aucune. Donc c’est le contexte politique qui justifie cette situation. L’inculpation de nos collègues montre qu’il y’a un problème parce que nos amis n’ont commis aucune infraction.» a-t-il expliqué

Plus loin, cet homme de droit soutien que ce sont les maux dont souffrait le peuple de Guinée au temps du régime d’Alpha Condé qui ont refait surface.

« Le régime d’Alpha Condé à été caractérisé par une violation systématique des droits de l’homme et des principes démocratiques et des libertés publiques. Et la gouvernance actuelle se trouve dans la même situation aujourd’hui. Nous avons tous un sentiment d’injustice et de révolte. Donc la transition qu’on a soutenue et applaudie, c’est cette transition qui est entrain de nous faire vivre c’est qu’on a vécu pendant (11) onze ans au temps d’Alpha Condé » a-t-il conclu.