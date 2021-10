La délégation de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest a été reçue ce vendredi 29 octobre 2021, au palais de la Colombe. Au cours de la rencontre plusieurs points ont été débattus notamment le processus de transition en Guinée.

Aux dires du président de la Commission de la CEDEAO, cette mission vient examiner la possibilité d’accompagner la Guinée vers le retour à l’ordre constitutionnel.

«L’objectif que nous cherchons tous est l’avancée de notre pays et comment sortir de cette situation particulière dans les meilleures conditions possibles. Nous avons un sommet qui doit se tenir dans une dizaine de jours à Accra et cet échange nous permettra de débattre autour de ce sujet », a déclaré le Président de la Commission de la CEDEAO, Jean Claude Kassi Brou.

Le Premier ministre chef du gouvernement s’est réjouit des efforts de l’institution. Mohamed Beavogui insiste sur la volonté des nouvelles autorités à rendre le pays normal.

«Vous n’êtes pas sans connaître les raisons qui ont poussé à ce changement. Ce pays a besoin d’être reconstruit dans tous ses aspects et la base de cette construction ne sera possible que s’il y a un dialogue et une concertation nationale de manière inclusive. Le Président Mamadi Doumbouya a fait le choix de l’apaisement et demande à reconstruire la Guinée sur la base de la justice. Nous ne voulons pas nous éterniser au pouvoir, nous voulons œuvrer pour le changement et la construction de la Guinée», rassure t’il.

Plus loin, le locataire du Palais de la Colombe a fait savoir à ses hôtes que la charte de la transition, met un point d’honneur sur le respect des droits de l’homme. Pour Mohamed Béavogui, les Guinéens vivent un moment démocratique très riche.

«Tous les gestes posés par notre Président aussi symbolique soient-ils s’inscrivent dans le but de la réconciliation du peuple de Guinée. Nous vous demandons donc à cet effet de nous accompagner au rythme qui permettra de trouver des solutions durables. Nous avons d’énormes chantiers. Les problèmes sont nombreux et complexes. Nous voulons bien faire les choses, il faut que la Guinée soit détendue et que la qualité de vie soit améliorée», affirme t-il.

A rappeler que c’est la troisième mission de la CEDEAO à Conakry depuis le coup d’état du 5 septembre 2021.