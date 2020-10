Le président du Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN) Lansana KOUYATÉ a réagit par rapport à la mission de la CEDEAO en Guinée. Dans un média international, le leader du PEDN affirme que la communauté internationale ne réagit pas comme il faut par rapport aux violences post-électorales en Guinée.

« La communauté internationale est une communauté des nations, finalement quand l’intérêt des membres prépondérants de cette communauté converge alors les décisions sont faciles à prendre, mais quand les intérêts sont divergents la communauté internationale ne devient qu’une communauté de langage » lance-t-il avant de poursuivre

« il n’y a pas d’entité plus forte que les États nations depuis la conférence en Allemagne où il y avait la guerre entre chrétiens et protestants donc par un simple véto on arrête le conseil de sécurité des révolutions qui sont pourtant importantes c’est pour vous dire que rien ne dépasse la puissance et l’intérêt des nations, mais quand vos intérêts ne sont pas convergents ne vous attendez pas du miracle »

Pour finir Lansana Kouyaté condamne les violences post-électorales encours dans son pays.

« Je condamne absolument ces cas de morts, c’est dommage ce qui se passe en Guinée » conclut-il.