Les Forces vives de Guinée ont réagi ce lundi 30 septembre 2025 à l’enlèvement présumé d’Elhadj Adama Keïta, père du journaliste Mamoudou Babila Keïta, survenu à N’Zérékoré.

Âgé de 75 ans, il aurait été enlevé la veille, le 29 septembre 2025, à son domicile par des individus cagoulés, selon plusieurs témoignages recueillis localement et relayés par des sources.

Dans un communiqué transmis à la presse, la coalition des Forces vives dénonce un acte qu’elle qualifie de « ciblé », en lien avec les prises de position critiques du journaliste à l’égard des autorités en place.

« Ce kidnapping odieux révèle une nouvelle étape dans la dérive du CNRD : lorsque la junte ne parvient pas à faire taire les voix dissidentes à l’étranger, elle s’en prend lâchement à leurs parents restés en Guinée. C’est une pratique immorale digne d’un régime aux abois », affirme le communiqué.

Les Forces vives mettent également en garde contre les risques que pourrait encourir le septuagénaire sur le plan de la santé, soulignant ce qu’elles considèrent comme une tentative d’intimidation visant à restreindre la liberté d’expression.

« Le pouvoir militaire franchit le seuil de l’infamie. Ce n’est plus seulement la liberté d’expression qui est visée, mais la dignité humaine », peut-on encore lire dans le document.

La coalition exige la libération immédiate et sans condition d’Elhadj Adama Keïta, et tient les autorités de transition pour « seules responsables de cet acte cruel et inhumain, ainsi que de toute conséquence pouvant en découler ».