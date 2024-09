L’ancien Premier ministre guinéen, Cellou Dalein Diallo, a rencontré ce lundi 30 septembre 2024, Sidya Touré, Président de l’Union des Forces Républicaines (UFR), à son domicile à Abidjan. Les deux leaders politiques ont longuement échangé sur les récents événements qui agitent la Guinée, marquée par des tensions politiques et des violations des droits humains.

Dans un message publié sur sa page Facebook, Cellou Dalein Diallo a expliqué les principaux sujets abordés au cours de cette rencontre. « Je me suis longuement entretenu ce lundi avec l’ancien Premier ministre Sidya Touré, Président de l’UFR, à son domicile à Abidjan. Nous avons passé en revue les derniers développements survenus récemment en Guinée, à commencer par la situation préoccupante de Foniké Menguè et de Billo Bah dont on est toujours sans nouvelles, la campagne pour la justification et la promotion de la candidature de Mamadi Doumbouya à la prochaine présidentielle, la présentation du corps du Colonel Pépé Célestin Bilivogui à son épouse, et la mort en détention du Dr. Dioubaté, pédiatre à l’hôpital de Kankan, accusé d’avoir brûlé l’effigie du Président de la Transition. »

La disparition des activistes Foniké Menguè et Billo Bah ainsi que la mort en détention du Dr. Dioubaté soulèvent de vives inquiétudes au sein de la classe politique et de la société civile guinéenne. Ces événements interviennent dans un contexte politique tendu, marqué par des appels à la candidature du général Mamadi Doumbouya à la prochaine élection présidentielle, ce qui suscite des débats sur l’avenir de la transition en cours.

Lors de cette rencontre, les deux figures de l’opposition ont également discuté de la réintégration de la Guinée au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), un acte qu’ils jugent inapproprié dans le contexte actuel. « Nous avons, en outre, déploré la réintégration de la Guinée à l’OIF dans ce contexte et sommes convenus de faire convoquer une plénière des Forces Vives de Guinée (FVG) pour définir les actions et les stratégies à mettre en œuvre pour faire face à la situation », a déclaré Cellou Dalein Diallo.

Cette rencontre entre Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré pourrait marquer une nouvelle étape dans la mobilisation des Forces Vives de Guinée (FVG) pour faire face à l’éventuelle candidature du Général Mamadi Doumbouya, président de la transition.