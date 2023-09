En plus des quartiers lugubres, la capitale Conakry se distingue négativement aussi par l’insalubrité du bord de la mer. Les plages ne sont pas épargnées. Celles de Lambanyi et de Padys situées dans la commune de Ratoma en sont les plus touchées. Les gestionnaires se disent débordés et demandent aux autorités de leur venir en aide.

Pour mesurer l’ampleur, nous y avons fait un tour. Le constat est alarmant. Derrières les baraques construites çà et là, les immondices rebutent les visiteurs. Des bouteilles, de sachets en plastique ainsi que d’autres objets usés jonchent le sol.

Interrogés sur cet état de fait, les gestionnaires de ces plages expliquent avoir d’énormes difficultés dans la gestion des déchets à cause du manque de PME de collecte d’ordures.

Stéphanie Kwame est gestionnaire d’un restaurant à la plage de Padys. Elle explique comment elle procède pour se débarrasser des ordures : « Nous avons 2 agents qui s’occupent de la salubrité. Quand ils ramassent les déchets, nous les mettons dans un coin et nous attendons la nuit pour brûler ».

Outre les gestionnaires, les citoyens qui fréquentent la plage expriment également leur indignation par rapport à l’insalubrité des lieux. C’est le cas d’Amadou que nous avons trouvé assis dans un coin avec ses amis : «Depuis que j’ai commencé à fréquenter cette plage, je n’ai jamais vu de poubelles. C’est pourquoi, après avoir fini de consommer, je dépose ici parce que je n’ai nulle part où mettre. C’est un lieu pas tout à fait propre. C’est la faute des gestionnaires qui n’ont aucun mécanisme pour gérer les déchets».

Le constat est le même à la plage de Lambanyi. Amadou Oury Diallo est l’un des responsables qui gèrent cette plage. Selon lui, à cet endroit, il existe une structure mise en place pour la gestion des ordures. «Depuis 6 ans, je travaille sur cette plage, il y a une structure pour le nettoyage dénommée ‘La Jeunesse de Lambanyi’. Les déchets ont presque envahi la plage, mais je n’y peux rien et cela me gêne beaucoup. Si cela perdure, dans quelques années, il n’y aura plus de lieux de divertissement », alerte Diallo tout en demandant aux autorités de leur venir en aide en mettant en place une politique de gestion des déchets au niveau des plages.

Aguibou, un jeune très fréquent à la plage, déplore les saletés des lieux : «Le facteur proximité, l’accueil et le design font que j’aime bien fréquenter cette plage. Cependant, il y a encore du chemin à faire. Il faut mettre des poubelles tout au long de la plage. Nettoyer c’est bien, mais ne pas salir est encore mieux. Les citoyens doivent savoir que la propreté est une affaire de tous. Il faut protéger l’environnement puisque c’est très important».