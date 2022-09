Un dernier hommage a été rendu à la mémoire de l’ancien président de l’Assemblée nationale, décédé le 24 septembre, ce vendredi aux chapiteaux du palais du peuple. A cette occasion, plusieurs personnalités du pays notamment, les présidents des institutions, les membres du gouvernement de la transition, le conseil national de la transition, les représentants des formations politiques, sa famille biologique et politique le RPG Arc-en-ciel, ont pris part au symposium à cet effet.

«Rendre hommage à ce grand Guinéen qui avait une culture fédérative très avancée et cela dépassait un cadre purement politique. Claude Kory Kondiano était dans notre pays, comme le développeur d’une culture de rassemblement avec prééminence de l’intérêt national sur les affinités politiques. Ce qui aujourd’hui dans les contextes sociopolitiques de notre nation, est une singularité qui mérite d’être salué. En ce jour, où il doit rejoindre sa dernière demeure, le RPG Arc-en-ciel se souviendra de lui qui fut un éminent professeur en sciences politiques au sein de notre parti et qui a perçu la nécessité de la formation civique et de l’art de familiariser la jeunesse à la gestion des institutions pendant la conquête du pouvoir et pendant sa gestion. C’est bien la raison pour laquelle, il s’est personnellement impliqué pour la construction d’une école des cadres à l’ancien siège de Hamdallaye sur l’axe de la transversale numéro 1. Pourtant, pendant qu’il s’est préparait à livrer le contenu des programmes de formation, il fut rappeler à Dieu. Et nous saluons sa mémoire, en nous engageant à poursuivre l’œuvre magnifique basée sur l’ouverture de cette école de formation de toute la jeunesse guinéenne, quelque soit leur origine politique», a déclaré Marc Yombouno, ancien ministre du commerce.

Fodé Oussou Fofana a quant à lui, salué le caractère humble dont a fait montre le défunt, malgré leurs divergences politiques: «Claude Kory Kondiano a pu conduire les débats parlementaires avec la plus grande sincérité. Aussi grâce à la patience et à la retenue dont il savait toujours faire montre, il avait su en mainte reprises tempéré les ardeurs partisanes et éviter les débordements autour des séances plénières. Ainsi, c’est sous son leadership que les différents groupes parlementaires avaient fait des discussions serrées et houleuses, qui se sont souvent accordés pour voter des autorisations de ratification, de convention ainsi que des lois actuellement en vigueur qui, si elles sont pleinement observées, peuvent impacter positivement le développement économique, social et culturel de notre pays. Nous gardons de l’illustre disparu le souvenir d’un haut cadre, humble, cultivé et pétrie d’expérience. Et ainsi que celui d’un homme d’État guinéen qui dans l’exercice de ses fonctions du président de l’Assemblée nationale, a fait montre de grande sagesse et de préoccupation forte pour des problèmes des cohésion nationale et de développement pluridimensionnel de la Guinée», a laissé entendre le vice-président de l’Ufdg et ancien député à la huitième législature.

Pour sa part, la fille aînée de Claude Kory, se rappelle que son père était pour eux et pour les membres de la famille Kondiano, une bénédiction.

«Avec Papa, aucun de nous n’a connu ni le fouet, ni les injures. Il aimait le dire qu’il faut éduquer par la persuasion et non pas par la force. Notre Papa n’a cessé d’être un père exemplaire, éducateur, attentionné, amoureux de ses enfants et de sa famille. Il a été un modèle pour nous ses enfants et il le demeurera pour toujours. Il nous a inculqué des valeurs d’humanité, de dignité, de probité morale d’honneur, de respect, honnêteté, et de loyauté. Ce sont ces valeurs qui l’ont caractérisé durant son parcours élogieux dans l’administration de notre chère Guinée», a exprimé Séraphine Koundouno.

Né en 1954 à Kissidougou, Claude Kory Kondiano laisse derrière lui deux femmes et cinq enfants. Il repose désormais au cimetière du quartier cameroun.