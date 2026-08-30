« Dar-es-Salam ne doit pas devenir une tragédie sans vérité » : le FFSG exige une enquête après l’éboulement

Le Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG) réagit à l’effondrement meurtrier survenu dans la nuit du 22 au 23 août 2026 à la décharge de Dar-es-Salam, dans la commune de Gbessia. Dans une déclaration, l’organisation de la société civile réclame une enquête indépendante pour faire toute la lumière sur les circonstances du drame et établir les éventuelles responsabilités.

Le FFSG estime que cette tragédie ne saurait être réduite aux seules circonstances météorologiques. Il rappelle que les populations riveraines et les jeunes de Dar-es-Salam avaient, depuis plusieurs années, alerté les autorités sur les risques liés à la décharge et demandé sa fermeture.

L’organisation relève également que la fermeture définitive du site avait été annoncée pour le 23 août, jour même où le massif d’ordures s’est effondré sur des habitations. Une concomitance qui, selon elle, soulève des questions graves qui exigent des réponses.

L’enquête réclamée devra notamment déterminer la chronologie des alertes, les mesures prises pour sécuriser le site ainsi que la nature des éventuels travaux ou interventions réalisés avant l’effondrement. Pour le FFSG, il ne s’agit pas de préjuger des responsabilités, mais de faire toute la lumière sur les faits, d’identifier les victimes et de déterminer les réparations appropriées.

Le Forum s’inquiète par ailleurs des opérations de déguerpissement engagées autour de la décharge après le drame. Il dénonce leur conduite dans un contexte marqué par le deuil et une forte vulnérabilité des populations.

« La sécurisation de Dar-es-Salam est une nécessité. Mais elle ne doit pas se transformer en une nouvelle épreuve pour des populations déjà vulnérables », prévient l’organisation.

Le FFSG demande donc que toute opération de déplacement ou de relocalisation soit menée dans le respect de la dignité des familles concernées et avec leur implication. Il réclame également une prise en charge complète des victimes et des sinistrés, incluant les soins, l’identification des victimes, le soutien aux familles endeuillées et un relogement décent et durable.

L’organisation demande enfin la publication des conclusions de l’enquête et la clarification de l’état d’avancement du Centre d’Enfouissement Technique de Baritodé, présenté comme une alternative à la décharge de Dar-es-Salam.

« Dar-es-Salam ne doit pas devenir une tragédie de plus sans vérité, sans responsabilité et sans leçons », insiste le FFSG, qui appelle les autorités et les partenaires de la Guinée à maintenir leur mobilisation aux côtés des victimes.