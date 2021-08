Récemment, les responsables de la société nationale des chemins de fer Guinée ont annoncé la reprise des activités du train Conakry-Express. Une annonce qui avait réjoui les citoyens de la capitale. Seulement près d’un mois après, le train peine toujours à reprendre la circulation.

Face à la longue patience des citoyens, le Directeur général de la société nationale des chemins de fer Guinée, a annoncé ce lundi 30 août, que tout est bloqué au niveau de la société RUSAL.

«Nous attendons toujours la société RUSAL pour pouvoir nous libérer (…)», a confié à Médiguinée Me Badra Yora.

Publicité

A l’arrêt depuis le mois de décembre 2020, le rétablissement de la circulation de ce train qui va faciliter le déplacement des citoyens de la haute banlieue vers le centre administratif de Kaloum, va soulager la population.

Depuis son lancement en Guinée, Conakry-Express utilise les mêmes installations que la société RUSAL. Pour sa part, la SNCFG indique avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour une meilleure reprise des activités de ce transport en commun. «Mais on attend toujours Rusal. Si non même samedi et dimanche dernier on a carburé les machines», indique Badra Yora.