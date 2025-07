Les hostilités de la 8e édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) seront lancées le 2 août prochain en Tanzanie. Placée dans la poule C, la sélection locale guinéenne participe pour la quatrième fois à cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux.

Après avoir manqué l’édition précédente en Algérie, le Syli local aborde le CHAN 2024 avec l’ambition de franchir un cap historique, en visant une place en finale, après deux demi-finales perdues.

Un retour ambitieux pour la Guinée au CHAN

La Guinée signe son grand retour dans le CHAN après avoir manqué l’édition 2022 en Algérie, la seule à laquelle elle n’a pas participé depuis sa première apparition en 2016, au Rwanda. Demi-finaliste cette année-là, le Syli local avait été éliminé dès le premier tour en 2018 au Maroc, avant de signer sa meilleure performance lors de l’édition 2020 au Cameroun, en décrochant la médaille de bronze après une victoire contre le pays hôte en match de classement.

Pour cette nouvelle édition, la sélection guinéenne arrive avec confiance, portée par ses performances lors des éliminatoires, notamment face à la Guinée-Bissau, balayée 6-2 sur l’ensemble des deux manches. À l’exception de l’édition 2018, le Syli local a toujours atteint le dernier carré lors de ses précédentes participations. Cette fois, l’objectif est clair : ramener le trophée, comme l’a affirmé le ministre des Sports, Keamou Bogola Haba, dans une récente sortie médiatique :

« Nous partons pour obtenir des résultats. On ne va pas en compétition pour revenir bredouille. L’objectif ultime, c’est de revenir avec la coupe. C’est ce que nous assignons à l’équipe. »

Une préparation internationale intense

Pour affiner sa préparation, l’équipe locale a disputé quatre matchs amicaux à l’étranger. Face au Sénégal, à Dakar, Yakhouba Gnagna Barry et ses coéquipiers ont enregistré un nul (0-0) et une défaite (0-1). Ensuite, lors d’un stage d’une semaine au Maroc, le Syli A’ s’est imposé face à l’US Bejaâd, club de deuxième division marocaine. Enfin, pour son ultime test disputé au Cameroun, la Guinée a fait match nul (1-1) contre la sélection centrafricaine.

Pour le CHAN 2024, le sélectionneur Souleymane Abedi Camara a convoqué 23 joueurs. L’effectif, jugé équilibré, manque cependant d’expérience dans cette compétition. Seuls Yakhouba Gnagna Barry (Horoya) Mohamed Bangoura (ASM Sangarédi) et Ibrahima Sory Sankhon (AS Kaloum) ont déjà disputé une phase finale du CHAN.

Le Syli local face aux défis de la poule C

Le groupe C, dans lequel évolue la Guinée, s’annonce particulièrement relevé. Il comprend l’Ouganda (co-organisateur), le Niger, l’Afrique du Sud et l’Algérie. Des confrontations explosives attendent le Syli au stade Nelson Mandela de Kampala. Dans un tel contexte, Souleymane Camara et ses hommes devront livrer bataille à chaque match pour espérer se qualifier pour les phases à élimination directe.

Le Syli local débutera sa campagne le 4 août contre le Niger, un adversaire déjà croisé lors du CHAN 2016 (match nul 2-2).

La deuxième rencontre opposera la Guinée à l’Ouganda, qui jouera devant son public. Malgré sa régularité dans la compétition, l’équipe ougandaise, surnommée The Cranes, n’a jamais dépassé la phase de groupes.

Pour sa troisième sortie, la Guinée affrontera l’Afrique du Sud, portée par une génération de joueurs en forme issus de son championnat local. Les Bafana Bafana n’ont connu qu’un seul parcours notable au CHAN : en 2014, à domicile, ils avaient atteint les quarts de finale avant d’être éliminés par le Nigeria.

Enfin, les Guinéens boucleront la phase de poules face à l’Algérie, finaliste malheureux de la dernière édition (2022) et demi-finaliste en 2011. Les Fennecs viseront leur tout premier sacre.

Calendrier du Syli local (heure GMT)

Lundi 4 août 2025 à 13h00 : Niger 🆚 Guinée

Vendredi 8 août 2025 à 16h00 : Guinée 🆚 Ouganda

Lundi 11 août 2025 à 13h00 : Afrique du Sud 🆚 Guinée

Vendredi 15 août 2025 à 13h00 : Guinée 🆚 Algérie