24 heures après la publication de l’avant-projet de la nouvelle Constitution par le Conseil National de Transition, les Forces Vives de Guinée (FVG) rejettent la proposition de l’organe législatif de la transition et dénoncent une trahison du peuple.

Dans une déclaration publiée ce mardi 30 juillet 2024, les Forces Vives déplorent le retard annoncé dans le retour à l’ordre constitutionnel, prévu initialement pour le 31 décembre 2024, ce qui est en contradiction flagrante avec les engagements solennels pris par la junte devant le peuple guinéen et la communauté internationale.

Selon elles, l’avant-projet de Constitution présenté par le CNT le lundi 29 juillet 2024 a suscité une vive opposition. Celui-ci, aux yeux des acteurs sociopolitiques, contredirait les dispositions de la Charte de la Transition en permettant aux membres de la junte de se présenter aux élections nationales et locales, contrairement aux articles 46, 55 et 65 qui excluaient cette possibilité. Cette omission, affirment les Forces Vives, « constitue une violation des engagements du Président de la Transition et une trahison du peuple guinéen ».

Les Forces Vives ont également exprimé une profonde inquiétude face à l’incertitude croissante entourant le sort de deux figures du FNDC, Oumar Sylla, alias Foniké Mengué, et Mamadou Billo Bah, arrêtés le 9 juillet 2024 par les Forces de Défense et de Sécurité et conduits à une destination inconnue de leurs proches.

« Les témoignages indiquent qu’ils ont subi des tortures physiques et morales sévères, ainsi que d’autres traitements inhumains. La junte au pouvoir, loin de reconnaître sa responsabilité, continue de détourner l’attention publique par des sujets secondaires, ignorant ainsi la détresse des familles et du peuple guinéen. Les Forces Vives de Guinée exigent leur libération immédiate et inconditionnelle, soulignant qu’il s’agit d’une priorité absolue pour la population. »