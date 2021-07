Les fortes pluies sur Conakry ces dernières 48 heures ont dérangé les sommeils des citoyens de Cobayah Takhoui, dans la commune de Ratoma. Dans plusieurs habitations, les dégâts causés sont énormes provoquant même le délogement de certaines familles qui se retrouvent dans l’obligation de se réfugier chez leurs voisins.

Après deux jours d’intenses pluies, la maison de M’Mah Soumah a été transformée en une petite ‘’mare’’. Selon cette habitante de la zone, les membres de sa famille sont souvent surpris dans les environs d’une heure. Ils retrouvent ainsi leurs objets flottant sur l’eau.

« Et quand cela se produit, nous sommes obligés de passer une bonne partie de la nuit en train de procéder à l’évacuation jusqu’au petit matin », déplore-t-elle.

Dans cette zone, les alentours des caniveaux permettant aux eaux de ruissellement de circuler sont totalement occupés à travers des constructions anarchiques effectuées par des personnes nanties et des cadres du quartier.

« Chemin faisant, c’est nous les pauvres qui encaissons les conséquences. L’eau retourne vers nos habitations et cause des dégâts. J’ai été obligé d’envoyer mes enfants ailleurs et rester avec mon épouse ici, pour nettoyer la maison. Ces personnes riches sont généralement intouchables. On est passé par une négociation afin qu’ils comprennent nos préoccupations, mais en vain. Certains nous menacent d’ailleurs d’emprisonnement parce que nous en parlons…Actuellement, nous ne comptons que sur l’aide de Dieu », exprime Mohamed Bangoura, victime.