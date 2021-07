En marge du conseil des ministres qu’il a lui-même présidé ce jeudi, 29 juillet 2021, le chef de l’État n’a pas caché sa colère face à l’état des voiries urbaines de Conakry.

Le président de la République a déploré l’état de dégradation avancée de ces voiries, surtout mis à nu par la période hivernale. Ce qui a emmené Alpha Condé à attiré l’attention de son gouvernement sur des conditions et procédures qui régissent la passation des marchés publics dans le domaine des travaux publics.

Il a ensuite réitéré l’exigence de l’État guinéen en ce qui concerne les dossiers d’appels d’offres et l’attribution des contrats des marchés publics qui doivent respecter les principes de consultation qui garantissent la transparence absolue.

Lisez Ci-dessous un extrait du compte rendu du conseil des ministres.

Monsieur le Président de la République a déploré l’état des voiries urbaines de Conakry surtout en cette période hivernale et a rappelé à l’attention de tous que les conditions et procédures de passation des contrats et de marchés dans le domaine des travaux publics notamment déterminent dans une large mesure la qualité et durabilité des ouvrages réalisés ainsi qu’une bonne administration et gouvernance politique et économique. Dans la foulée, Monsieur le Président de la République a réitéré son exigence que les dossiers d’appels d’offre soient préparés et lancés à temps de même que l’attribution des contrats et marchés publics doivent respectés scrupuleusement les principes de consultation ouvertes garantissant l’équité, l’éthique et la transparence absolue.