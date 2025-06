Dans une note circulaire publiée ce lundi 30 juin 2025, la Haute autorité de la communication (HAC) a annoncé l’exclusion des médias numériques non autorisés — notamment les Web TV et Web radios — des manifestations publiques et des événements officiels sur l’ensemble du territoire national. Cette décision fait suite à une plénière tenue au sein de l’institution.

Dans le document adressé aux responsables régionaux de l’information et aux points focaux de la HAC, son président, Boubacar Yacine Diallo, précise : « Les Web TV et Web radios ainsi que tous les autres médias non autorisés n’ont pas droit d’accès aux manifestations publiques et aux autres événements officiels. »

L’organe de régulation instruit ses représentants dans les régions à veiller rigoureusement à l’application de cette directive. « Je vous demande de veiller à l’application correcte de cette directive, en collaboration avec les autorités civiles et militaires de vos régions administratives respectives », peut-on lire dans le courrier officiel.

Selon la HAC, cette mesure vise à renforcer le contrôle de l’espace médiatique et à garantir une couverture professionnelle des activités publiques, assurée uniquement par les organes accrédités.