La prestigieuse cérémonie de récompense « CAF Awards » est de retour après une année de disette et dévoilera le meilleur joueur africain de l’année parmi 30 nominés. Le guinéen Naby Keita est en lice…

Ce 21 juillet à Rabat, la CAF récompensera les meilleurs acteurs du football africain. Parmi les nombreuses catégories, se démarque le prestigieux « Prix de Joueur Masculin de l’année » où le capitaine du Syli National est nominé aux côtés de 30 autres joueurs. Naby Keita qui a connu une saison plutôt régulière, devra batailler avec son sénégalais Sadio Mané, tenant du titre et bien d’autres grands noms.

Les 30 nominés :

Riyad Mahrez (Algeria & Manchester City)

Bertrand Traoré (Burkina Faso & Aston Villa)

Blati Toure (Burkina Faso & Pyramids)

Edmund Tapsoba (Burkina Faso & Bayer Leverkusen)

Andre-Frank Zambo Anguissa (Cameroun & Napoli)

Karl Toko Ekambi (Cameroun & Lyon)

Vincent Aboubakar (Cameroun & Al Nassr)

Youssouf M’Changama (Comores & Guingamp)

Franck Kessié (Cote d’Ivoire & AC Milan)

Sébastien Haller (Cote d’Ivoire & Ajax)

Mohamed Abdelmonem (Egypte & Al Ahly)

Mohamed Elneny (Egypte & Arsenal)

Mohamed Salah (Egypte & Liverpool)

Mohamed El-Shenawy (Egypte & Al Ahly)

Musa Barrow (Gambie & Bologna)

Naby Keita (Guinée & Liverpool)

Aliou Dieng (Mali & Al Ahly)

Hamari Traore (Mali & Rennes)

Yves Bissouma (Mali & Tottenham Hotspur)

Achraf Hakimi (Maroc & Paris Saint-Germain)

Sofiane Boufal (Maroc & Angers)

Yahya Jabrane (Maroc & Wydad Athletic Club)

Yassine Bounou (Maroc & Sevilla)

Moses Simon (Nigeria & Nantes)

Edouard Mendy (Senegal & Chelsea)

Kalidou Koulibaly (Senegal & Napoli)

Nampalys Mendy (Senegal & Leicester City)

Sadio Mané (Senegal & Bayern Munich)

Saliou Ciss (Senegal & Nancy)

Ali Maaloul (Tunisie & Al Ahly)

