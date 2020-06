Dans son adresse à la nation du lundi 29 juin 2020, le président du Sénégal, Macky Sall a décidé de lever l’état d’urgence sanitaire instauré depuis le 23 mars dernier.

A la date du 29 juin, le Sénégal compte 6698 personnes testées positives, dont 4341 guéries, 108 décédées et 2248 sous traitement et un malade évacué. Alors que le 23 mars, date de l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, le pays ne comptait que 79 malades, 8 guéris, zéro décès et 71 patients sous traitement.

Mais le président Macky Sall justifie sa décision de lever l’état d’urgence par le fait qu’il ne peut pas laisser le Covid-19 tuer l’économie de son pays : « De la même manière que nous ne pouvons pas laisser au virus nos vies et notre santé, nous ne pouvons, non plus, lui laisser la vie et la santé de notre économie. Ainsi, mes chers compatriotes, tenant compte de cette double nécessité vitale, j’ai décidé de lever l’état d’urgence et le couvre-feu y afférent à compter de demain, 30 juin 2020 à 23 heures. »

Les heures de travail aussi sont ramenées aux horaires avant le Covid-19 : « L’horaire de bureau qui était aménagé pour l’Administration de 9 heures à 16 heures depuis l’allègement de l’état d’urgence en mai, est rétabli dans sa séquence normale, de 8 heures à 17 heures, avec la pause habituelle de 13 heures 30 à 14 heures 30. »

Macky Sall décide de la fermeture des marchés publics un jour par semaine afin de maintenir la rigueur du nettoiement.

« En raison du risque élevé de propagation du virus qu’ils présentent, les lieux accueillant des activités de loisirs à huis clos resteront fermés. La réouverture des frontières aériennes se fera à partir du 15 juillet prochain ; et les vols internationaux reprendront ainsi selon un protocole sanitaire défini. Les frontières terrestres et maritimes restent fermées jusqu’à nouvel ordre », a-t-il ajouté.

La Guinée qui a instauré l’état d’urgence sanitaire le 27 mars reste l’un des meilleurs élèves de la sous-région, puisque, selon les statistiques de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, elle compte 5351 cas positifs confirmés ; 4296 guéris et 31 décès. On saura si le président Alpha Condé va lui aussi lever l’état d’urgence sanitaire le 15 juillet prochain ou le proroger.