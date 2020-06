Le comité exécutif de la Confédération Africaine de Football, réuni ce matin par visioconférence a décidé de glisser le Championnat d’Afrique des Nations 2020 et la Coupe d’Afrique des Nations 2021 d’un an chacun à cause du COVID-19.

C’était prévisible, c’est maintenant officielle. Tout comme l’Euro et la Copa America, la CAN 2021 sera reportée d’un an. Au lieu de sa date initiale (du 9 janvier au 6 février prochains au Cameroun), la CAN se jouera finalement en 2022. Cela parce qu’il serait impossible de jouer les 4 matchs restants des éliminatoires de la CAN (a cause du COVID 19 notamment), pendant qu’il ne reste que deux dates FIFA (Octobre et Novembre) dans l’intervalle initialement prévu. Mais aussi pour éviter une concurrence déloyale avec la compétition phare des nations européennes, l’Euro 2021.

Pour ce qui est du Championnat d’Afrique des Nations 2020, (une sorte de CAN réservée aux joueurs évoluant que sur le sol africain), l’instance dirigeante du football africain a fait de même. Il était prévu en Avril prochain, mais ne se jouera qu’en janvier 2021, à la place de CAN.

La CAN féminine de 2020 a été tout simplement annulée, et verra une ligue des champions féminine à sa place, selon le président Ahmad.