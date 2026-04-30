Incitation de mineures à la débauche : Lounceny Kaba fixé sur son sort

Le Tribunal de première instance de Dixinn, siégeant en matière criminelle, a rendu son verdict ce jeudi 30 avril 2026 dans l’affaire Lounceny Kaba, chauffeur de profession, poursuivi pour tentative de viol, incitation de mineures à la débauche et attentat à la pudeur.

Dans sa décision, le tribunal a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite pour les faits de tentative de viol sur mineures. En revanche, il l’a reconnu coupable d’incitation de mineures à la débauche et d’attentat à la pudeur, le condamnant à une peine de trois ans d’emprisonnement.

La juridiction a toutefois ordonné sa libération immédiate, estimant que le condamné avait déjà purgé sa peine, après son placement sous mandat de dépôt en avril 2024 à la maison centrale de Conakry.

À l’issue du prononcé du jugement, le ministère public a immédiatement interjeté appel. Une brève tension a alors opposé le parquet, la défense et le tribunal, entraînant une suspension de l’audience pendant une quinzaine de minutes. À la reprise, Lounceny Kaba a été remis en liberté, avant la poursuite des autres affaires inscrites au rôle.

Lors de l’audience du 16 avril 2026, au terme de laquelle les débats avaient été clos et l’affaire mise en délibéré, le ministère public avait soutenu que le prévenu, employé comme chauffeur par un père de famille, aurait profité de sa position pour entretenir des relations à caractère sexuel avec des mineures.

Interpellé puis placé en détention depuis avril 2024, Lounceny Kaba avait, selon le parquet, reconnu certains faits au cours de l’enquête, avant de se rétracter à la barre, évoquant des aveux obtenus sous contrainte. Malgré le désistement de la partie civile, le tribunal avait décidé de poursuivre l’action publique.

Le procureur Fanka Oularé avait requis une peine de dix ans d’emprisonnement, estimant qu’« une personne coupable de telles infractions met toute la société en danger».

La défense, pour sa part, avait dénoncé des irrégularités de procédure, notamment l’absence d’avocat au début de l’enquête, et contesté la qualification des faits. Elle avait plaidé la libération du prévenu, soutenant qu’il avait déjà purgé la peine encourue au regard des dispositions du Code pénal.

Avant la clôture des débats, Lounceny Kaba avait déclaré : « Ce qui m’est arrivé n’arrivera plus jamais. Je me suis retrouvé dans ce problème juste parce que j’ai prêté mon téléphone aux enfants de mon patron».

Le tribunal, présidé par Mohamed Sangaré, avait ensuite mis l’affaire en délibéré pour une décision rendue ce jeudi 30 avril 2026.