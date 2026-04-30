Viol sur mineure : Mamadou Diouhé Diallo condamné à 4 ans de prison pour viol sur mineure

Le Tribunal de Première Instance (TPI) de Dixinn a rendu son verdict ce jeudi 30 avril 2026 dans l’affaire opposant le ministère public à Mamadou Diouhé Diallo. Poursuivi pour viol sur mineure, cet homme d’une trentaine d’années a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à une peine de 4 ans d’emprisonnement.

Pour rappel, les débats avaient été clos lors de la dernière audience du 16 avril dernier, date à laquelle le tribunal avait mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour. Le condamné, Mamadou Diouhé Diallo, est placé en détention à la maison centrale de Conakry depuis le 29 mars 2023.

Selon les pièces de la procédure présentées lors de l’audience du 16 avril, la victime, Mariama Kesso, était âgée de 14 ans au moment des faits. À la suite des événements dénoncés, la jeune fille est tombée enceinte. L’ordonnance de renvoi précise qu’elle a déclaré, au cours de l’instruction, que le prévenu n’était pas son compagnon et qu’il était le premier homme avec qui elle avait eu des relations sexuelles.

De son côté, une ordonnance datée du 17 mars 2023 indique que le prévenu a contesté les faits de viol durant l’instruction, soutenant que la jeune fille était sa petite amie. À la barre, Mamadou Diouhé Diallo a maintenu sa ligne de défense en rejetant les accusations de contrainte, tout en reconnaissant toutefois être à l’origine de la grossesse de la mineure.

Au cours de l’audience du 16 avril, le juge Mohamed Sangaré a donné lecture d’une lettre de désistement de la partie civile et en a pris acte. Après cette formalité, le ministère public a présenté ses réquisitions. Bien qu’ayant souligné la culpabilité de l’accusé, le parquet a évoqué son ignorance, sa bonne foi lors des débats ainsi que les remords exprimés. Pour la répression, le ministère public avait requis cinq ans de réclusion criminelle à son encontre.

La défense, pour sa part, a admis la responsabilité de son client tout en sollicitant la clémence de la cour : « Je plaide coupable tout en demandant de larges circonstances atténuantes pour mon client Mamadou Diouhé Diallo », a déclaré son avocat.

Le tribunal a finalement tranché ce jeudi en prononçant une peine de deux ans d’emprisonnement ferme.