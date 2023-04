Chaque week-end pour faire plaisir, les artistes livrent une nouveauté de leur chef d’œuvre aux fans et mélomanes. Pour ce week-end notre rédaction s’est intéressé au jeune Samba junior qui chante la nostalgie d’une partenaire dans « Woula » et Jupiter Davibe qui signe son retour imminent avec le premier extrait « Léti » du chapiteau 2 faabelan.

Samba Junior figure emblématique de la musique pastorale guinéenne et descendant de la lignée du célèbre artiste feu Sekouba Fatako, a livré ce week-end son nouveau clip vidéo intitulé « Woula » qui signifie « Nostalgie » chanté avec amour.

L’on ressent dans ce clip la nostalgie d’une partenaire qui lui tienne à cœur et qui est tenté par le voyage, une situation qui devient difficile à surmonter au fil du temps et sans aucune nouvelle la détresse et des souvenirs prennent le dessus .

Woula à suivre sur ce lien 👇

Jupiter fait un retour triomphal avec le clip « Leti ». Après un bon moments passés dans le silence l’homme se réveille enfin, armé d’une nouvelle énergie de rayonner ces fans avec de nouvelles dinguerie, Ibrahima Bah à l’état civil revient avec un nouveau clip dénommé « Leti », dévoilé ce dimanche 30 avril 2023. Ce nouveau bijou annoncé depuis plusieurs semaines raconte une triste histoire d’amour. Il retrace le cheminement de deux amoureux finalement séparés comme le destin sait faire les choses une partie tente de revenir après une rupture ce qui est trop tard . « Leti » est un extrait du chapitre 2 de l’album faabelan. Ce titre annonce le grand retour de l’artiste dans l’arène musicale.

‘’ Leti ‘’ disponible sur le lien ci-dessous : 👇