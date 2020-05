Sous pression par la CAF, la LGFP a d’ores et déjà pris l’initiative d’en rester là pour ce qui de la saison sportive 2019-2020. C’est le président de l’instance, le Général Mathurin Bangoura qui a vendu la mèche ce mercredi dans un entretien Live.

Ce n’est pas encore officielle, mais la décision est déjà prise par les autorités de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel : les championnats nationaux de ligue 1 et 2 n’iront pas à terme.

« Avec l’approche de la saison des pluies et la présence de la pandémie, nous nous sommes dit très rapidement qu’il fallait arrêter le championnat. Nous arrêtons le championnat à ce niveau (…) La Fédération doit communiquer la liste des représentants des compétitions africaines pour la saison prochaine. Nous nous sommes dits que les trois premiers des matchs aller c’est-à-dire le Horoya, la SAG de Siguiri et le Wakriya qui sont les trois premiers (Ndlr de la phase aller), nous donnons les noms des trois premiers à la fédération Guinéenne de Football (FGF) et nous arrêtons le championnat à partir de maintenant (…) Nous arrêtons aussi le championnat de la ligue 2 et cette fois-ci pour la saison 2020-2021, il n’y aura pas de montée et il n’y aura pas de descente. Donc on garde les clubs de ligue 1 comme tels et les clubs de ligue 2 comme tels. Ce sont eux qui vont compétir l’année prochaine. Pour satisfaire la demande de la CAF, nous allons communiquer à la fédération les propositions que nous avons déjà faites… » a fait savoir le président de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel ce mercredi soir dans un entretien live organisé par nos confrères de FOOT224.COM.

Publicité

Pour rappel, le championnat de Ligue 1 a été suspendu le 16 Mars dernier en raison des risques élevés de propagation du Covid 19. Malheureusement, elle ne reprendra plus. La Ligue 2 connaît aussi le même sort alors qu’elle venait à peine de commencer.