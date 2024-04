Les difficultés s’accumulent pour le groupe Djoma Média. Après le brouillage de sa fréquence et son retrait des bouquets Canal+ et Startimes, EDG vient de couper l’alimentation électrique du média.

Des agents de la société EDG sont allés couper les câbles alimentant le bâtiment en électricité, dans l’après-midi du jeudi 25 avril 2024.

Selon nos informations, EDG réclame plus de 40 millions GNF d’arriérés au média. Cependant, cette revendication est contestée par l’administration générale du média, qui explique que l’échéance de paiement de la dernière facture est fixée au 3 mai prochain.

Cette situation soulève des doutes quant à la démarche d’EDG, qui semble être une persécution, d’autant plus que Djoma Média est sous le feu des autorités depuis la prise de pouvoir par le CNRD le 5 septembre 2021.

En octobre 2021, son siège avait été attaqué par des éléments du Groupement des forces spéciales, suivi par le gel des comptes du média, le brouillage de sa fréquence et son retrait des bouquets Canal+ et Startimes. Après avoir interdit à tous les fournisseurs d’accès internet d’offrir leurs services au groupe de médias, l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPT) a procédé, le 3 avril 2024, au démantèlement du système VSAT de Djoma, qui permettait au média d’être présent sur internet.