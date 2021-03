Depuis l’apparition de la pandémie en Guinée au mois de mars 2020, tout voyageur doit disposer d’un certificat de test PCR négatif d’une validité de 72 heures.

Cette détection a été rendue possible grâce à la vigilance des agents de contrôle de l’aéroport de Conakry à travers la plateforme Passeport Covid réalisé par Banki Technology.

«Aujourd’hui, des réseaux produisent de faux certificats dans le but de favoriser des voyageurs voulant se soustraire à ce test PCR. Avec la vigilance des agents de contrôle de l’aéroport de Conakry à travers la plateforme passeport Covid, Plusieurs faux certificats ont été détectés et saisis la semaine dernière avec des voyageurs, et pas des moindres», a déclaré une source qui a préféré garder l’anonymat.

Poursuivant, la même source rappelle qu’il existe un système de détection de faux certificats de tests.

«Ces certificats avaient le même spécimen de papier mais après le contrôle du code labo et le numéro de passeport dans le système passeport Covid, les informations ne correspondaient pas. Au scannage du QR code le même constat.

Ce qu’il faut souligner que tout voyageur qui se soustrait du processus de test PCR pour un faux certificat sera appréhender à l’aéroport car il y a un contrôle systématique du code QR via l’application mobile Passeport Covid mais aussi du code labo et le numéro de passeport via le portail web de Passeport Covid ou du code USSD *115# de l’opérateur Orange & MTN», a-t-il souligné.

À rappeler que les tests PCR se font sur l’esplanade du palais du peuple. Le prix pour le test est de 650.000 GNF payable dans une des agences d’Ecobank.