Depuis un certain temps, l’absence de la députée se fait sentir au sein du parlement guinéen. Dans l’émission «MIRADOR» de la radio FIM FM, ce mardi 30 mars 2021, Domani Doré, par ailleurs porte-parole du parti au pouvoir, a évoqué les raisons de ses absences à l’!ssemblée nationale.

«Pour des raisons personnelles, j’ai pris un peu de temps pour me remettre des élections dernières. Vous savez c’était très houleux donc je me suis donnée un peu de temps pour me consacrer à moi même et à des projets personnels». explique t’elle.

«Il faut savoir que le système de travail qui est instauré aujourd’hui à l’assemblée nationale pour celui en tout cas qui estime qu’il faut travailler dans un environnement propice à être productif, sincèrement cette Assemblée nationale mérite des félicitations .

Lorsque des individus sont réunis dans un environnement il faut quand même créer des conditions techniques, matériels pour que ces personnes là puissent être en mesure d’apporter le meilleur d’eux même et c’est ce que nous avons aujourd’hui à l’assemblée nationale. Donc j’ai pris des vacances . Et prendre des vacances est un droit qui m’est consacré», conclut-elle.