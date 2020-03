Conakry: menace de débrayage des taxis ce lundi

Le secteur du transport risque d’être perturbé par un éventuel débrayage des chauffeurs en contestation des restrictions décidées par le gouvernement à cause du Covid-19, limitant à 3 les passagers dans les taxis urbains.

Pour prévenir et limiter la propagation du Coronavirus, le président Alpha Condé a décrété l’État d’urgence, la fermeture des mosquées et des églises, l’interdiction de tout regroupement de plus de 20 personnes. Ainsi que la limitation à 3 le nombre de passagers dans un taxi, 1 par moto, 7 à 14 par minibus.

Pour l’heure, l’Etat n’a annoncé aucune mesure d’accompagnement. La Beaucoup s’attendait à une baisse du prix du litre du carburant, par exemple, du moment que le baril tourne autour de 20 dollars USD.

À défaut de pouvoir prendre 6 passagers dont 2 devant et 4 derrière, les chauffeurs se disent obligés d’augmenter le transport pour s’en sortir. De 25000 GNF, le trajet Conakry-Kindia a doublé.

Certains chauffeurs menacent donc de faire un débrayage ce lundi 30 mars pour amener le gouvernement à prendre des mesures d’accompagnement.

Concernant «l’augmentation du transport par les chauffeurs», le secrétaire général des transporteurs de Ratoma, Elhaj Mamadou Yaya Barry, «cette décision ne vient pas du syndicat» «Le décret du président est tombé jeudi 26 mars. La journée de vendredi est très courte et après c’est le weekend qui a suivi. Donc, on envisage d’engager des pourparlers à partir de ce lundi avec le gouvernement et particulièrement avec la direction nationale du transport terrestre pour savoir quelles sont les mesures d’accompagnements qu’ils comptent mettre en place par rapport à cette situation».

Le secrétaire général promet que les responsables syndicaux vont se retrouver ce lundi 30 mars pour prendre des dispositions contre «les chauffeurs indélicats ». «Pour l’instant, les transporteurs qui font payer aux usagers le double du transport habituel, le font sans notre accord, sans notre autorisation. On va mettre fin à ça dès demain jusqu’à la fin de nos pourparlers avec les autorités».

