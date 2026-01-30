Les autorités de la transition malienne viennent d’enregistrer une victoire à la fois politique et juridique. La Cour de justice de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a déclaré illégales les sanctions économiques imposées au Mali en 2022, estimant qu’elles ne reposaient sur aucun fondement juridique dans les textes communautaires de l’organisation. La décision a été rendue mercredi et publiée ce jeudi 29 janvier 2026.

Elle concerne les mesures restrictives appliquées entre janvier et juillet 2022 par l’UEMOA, en application des sanctions décidées par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), dans le but de faire pression sur les autorités de transition pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel.

Saisie par l’État malien, la Cour a jugé que l’UEMOA, dont la mission est essentiellement économique et monétaire, ne disposait pas de la compétence nécessaire pour endosser ou appliquer des sanctions à caractère politique. Cet arrêt vient ainsi conforter la position défendue depuis le début par les autorités de Bamako, qui dénonçaient des sanctions jugées « illégales » et aux conséquences lourdes pour les populations.

Même si aucune réparation financière ne pourra être réclamée, les sanctions ayant déjà été levées, la décision constitue un succès symbolique et politique important pour la transition malienne, dans un contexte marqué par des relations souvent tendues avec les organisations régionales ouest-africaines.