Depuis 2010, la Guinée a atteint le seuil de l’élimination de la lèpre, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), grâce au dépistage actif et à la polychimiothérapie antilépreuse. Et ce, même s’il y a toujours des cas enregistrés à travers le pays. Pour tout savoir sur cette maladie tropicale négligée, Guinee360 a interrogé, docteur Moussa Keïta, médecin au CHU Donka et professeur titulaire chargé de cours en Dermatologie et Neurologie à la Faculté de Médecine d’UGANC.

Guinee360 : Qu’est-ce que c’est que la lèpre ?

Docteur Moussa Keïta : Par définition, la lèpre est une maladie infectieuse. C’est une maladie infectieuse, mais aussi invalidante, provoquée par le Mycobacterium leprae.

Quel est son mode de transmission ?

La maladie de la lèpre se transmet par des gouttelettes provenant du nez et de la bouche. Il faut être en contact étroit et prolongé, pendant plusieurs mois, avec une personne atteinte de la lèpre et non traitée pour contracter la maladie.

Y a-t-il des moyens de prévention ?

La lèpre peut être prévenue par plusieurs moyens. D’abord, il faut éviter le contact avec les malades de la lèpre. Les malades ne doivent pas tousser en face de vous, et vous ne devez pas toucher leur peau, surtout leurs lésions cutanées. Voilà le principal point d’infection de la lèpre. C’est surtout les malades de la lèpre qui transmettent la maladie, surtout s’ils présentent des lésions cutanées. Si vous avez un parent qui en souffre, il faut plutôt l’envoyer à l’hôpital que de toucher sa peau, sinon vous risquez d’être infecté par le Mycobacterium leprae.

Quelles sont les conséquences liées à cette maladie ?

Les conséquences sont multiformes. La première forme est liée à l’immunité. Quand vous êtes en contact avec le Mycobacterium leprae, tout dépend de l’immunité que vous avez vis-à-vis de ce germe. Vous pouvez être en contact avec le Mycobacterium leprae et éliminer la maladie sans être conscient de votre infection. Mais si vous n’avez pas d’immunité efficace, vous pouvez facilement développer la lèpre. Les manifestations commencent souvent par l’apparition de taches cutanées, qui peuvent être petites et parfois disparaître sans manifester d’autres signes pathologiques, surtout chez les enfants en bas âge. À la longue, ces patients vont présenter des manifestations neurologiques, c’est-à-dire des anesthésies cutanées. La lèpre affecte d’abord les nerfs avant la peau. Les manifestations neurologiques commencent par une anesthésie cutanée : les taches qui apparaissent sous la peau ne sont pas douloureuses. Vous pouvez les toucher sans rien sentir. Ces taches peuvent s’éroder, ce qui peut conduire à des amputations des doigts ou des orteils si elles affectent les membres.

Quelles sont les dernières statistiques en Guinée concernant cette pathologie?

Depuis 2010, nous avons mené une étude qui s’est étendue presque à toute la région de la Basse-Côte. À Dubréka, il existe un centre antilepreux qui prend en charge les malades. L’étude a montré que la lèpre existe toujours en Guinée, mais l’Organisation mondiale de la santé (OMS) considère un pays comme ayant éliminé la lèpre lorsqu’il enregistre moins d’un cas pour 10 000 habitants. La Guinée fait désormais partie de ces pays ayant éliminé la lèpre. Cela ne veut pas dire que la lèpre a complètement disparu, mais elle est suffisamment contrôlée pour être considérée comme éliminée selon les critères de l’OMS. Actuellement, aucune région de Guinée n’enregistre plus d’un cas pour 10 000 habitants. Donc, bien que des cas continuent d’apparaître, la Guinée est désormais considérée comme un pays ayant éliminé la lèpre.

Quelle est la région la plus touchée par cette maladie en Guinée ?

À un moment donné, une étude a été menée à ce sujet. Cependant, avec moins d’un cas pour 10 000 habitants, cette étude n’a pas pu être approfondie. La région la plus touchée serait probablement celle avec la plus grande densité de population.