Le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Kalil Condé, a procédé au lancement du programme de recensement et d’évaluation des organisations non gouvernementales (ONG) opérant en Guinée. La cérémonie s’est déroulée à Kindia le vendredi 27 décembre 2024, en présence des représentants des ONG.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la réalisation des huit points sur dix du chronogramme de la transition, parmi lesquels figurent le recensement administratif et l’organisation des différentes échéances électorales. Elle reflète la volonté de l’État de s’assurer de l’existence d’une société civile responsable, capable de jouer pleinement son rôle aux côtés des institutions publiques et des partenaires techniques.

Dans son discours, le ministre Ibrahima Kalil Condé a rappelé que, après plusieurs années d’existence des organisations à but non lucratif dans le pays, son département a pris la décision de suspendre temporairement la délivrance des agréments afin de procéder à une évaluation de l’existence et du fonctionnement des ONG déjà agréées. “Votre présence massive démontre votre engagement et votre désir d’acquérir les connaissances qui soutiendront vos actions dans le suivi des lois naturelles et des mouvements associatifs”, a déclaré le ministre.

La directrice générale de la régulation et de la promotion des ONG et du mouvement associatif, Delphine Ouendeno, a annoncé que des équipes seront déployées auprès des différents sièges des ONG pour vérifier leur existence, leur fonctionnement, ainsi que l’existence et le bon fonctionnement de leurs organes statutaires. L’objectif de cette démarche est de répertorier toutes les structures par domaine d’intervention présentes en Guinée et d’évaluer la gouvernance au sein de chacune d’elles. Les différents acteurs repartiront chacun avec leur répertoire.

“Nous allons essayer de les mettre ensemble, de les communiquer, afin de publier le répertoire national des organisations non gouvernementales et des mouvements associatifs”, a indiqué Delphine Ouendeno.