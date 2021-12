En plus de 6300 fonctionnaires appelés à la retraite, le balayage se poursuit au sein de l’administration guinéenne. Cependant, le ministre Julien Yombouno rassure que le départ de ces personnes ne va créer aucun vide, contrairement aux critiques des observateurs dans ce sens.

Chez nos confrères de la radio Fim ce mercredi 29 décembre 2021, le ministre de la Fonction publique a fait savoir qu’il y a des milliers d’agents non postés et qui touchent leurs salaires à la fin de chaque mois. Il affirme que son département est en train de préparer une stratégie de contrôle, de vérification et de recensement systématique, pour une éventuelle identification de ces cas. « A peu près 12 000 agents seront redéployés rationnellement. En tout cas, il n’y a aucun péril en la demeure avec la mise à la retraite de ces 6300 (…)», a dit Julien Yombouno.

Selon certaines informations, le gouvernement envisagerait la contractualisation de certains fonctionnaires à la retraite. Le ministre a rejeté cette version. Il affirme s’être opposé à ce qu’on rappelle des gens qu’on a envoyés à la retraite.

Faut-il rappeler que la liste des fonctionnaires mis à la retraite s’est alourdie avec l’annonce de la retraite de 41 magistrats.

