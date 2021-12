Dans le but de combler le déficit d’enseignants constaté dans certains établissements du pays, le gouvernement à travers le ministre de l’enseignement pré-universitaire annonce l’engagement à la fonction publique de 8000 enseignants, jusque-là contractuels.

A en croire le chargé à la communication du Syndicat national de l’éducation, la nouvelle s’annonce bonne. « Cela a été accueilli avec beaucoup d’applaudissements chez les acteurs de l’éducation. Parce qu’aujourd’hui, il n’est pas bon de voir des enfants dans la rue parce que leur école est fermée par manque d’enseignants au 21ème siècle », a réagi Boubacar Diesto Camara.

Le syndicaliste recommande aux autorités de procéder à ce recrutement avec beaucoup de prudence. Diesto Camara propose d’ailleurs un recrutement basé sur la compétence.

« L’enseignant détient la clé de voûte d’une nation. Nous aussi nous allons nous impliquer pour qu’il y ait la qualité. Et dans cette qualité, il y a des enseignants non seulement ils sont dans les communautés et ils ont aussi dans le privé. Ce sont ces gens-là que nous nous allons sélectionner et proposer« , dit-il.