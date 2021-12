Le nouveau variant Omicron est finalement apparu en Guinée, selon le dernier séquençage réalisé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), à travers une information reçue par notre rédaction ce mercredi 29 décembre 2021.

« Nous avons Omicron en Guinée et ça sera officiel dès aujourd’hui. Toutes les dispositions ont été prises et celles-ci vont être actualisées dans un plus bref délai (…)», a annoncé le ministère de la Santé.

Du coté de l’Anss, le chargé d’étude au département surveillance de l’unité de gestion des données a signalé n’ayant pas encore reçu le rapport pour dévoiler le nombre exact de ce variant en Guinée. Néanmoins, Sory Condé estime que c’est le même virus qui fait plusieurs mutations. « La seule différence est que, le variant Omicron est plus contagieux que le Covid lui-même. Pour limiter la propagation, nous avons augmenté les acteurs de la santé, nous allons de plus, communiquer, nous allons plus nous accentuer sur la vaccination parce que c’est surtout qu’avec cette méthode que nous pouvons limiter sa propagation. Il faut que les citoyens prennent conscience, qu’ils acceptent de respecter les mesures sanitaires entre autres: lavages des mains, port de masque, dépistage et la vaccination, parce que tout le monde, a tout abandonné », a-t-il évoqué.