Le président de la transition a réaffirmé son engagement à respecter le principe de la redevabilité, lors du conseil des ministres de ce jeudi 28 novembre 2024. Le général d’armée Mamadi Doumbouya invite les ministres et les responsables des régies financières à rendre compte de la gestion de leurs secteurs à l’approche de la fin de l’année 2024.

Cette initiative vise à garantir que chaque acteur de l’administration, ainsi que les dirigeants des établissements publics à caractère administratif (EPA) et des sociétés publiques, soit transparent quant à l’utilisation des ressources publiques et à l’exécution des budgets alloués au cours de l’année écoulée.

« Le général Mamadi Doumbouya a fait remarquer que la fin de l’année approche, et, au nom du principe de redevabilité envers le peuple de Guinée, que les membres du gouvernement et les responsables des EPA et sociétés publiques rendent compte de la gestion et de l’exécution de leur budget au titre de l’année écoulée », a rapporté le ministre de l’Information, Fana Soumah.

Pour rendre effective cette décision, le général Doumbouya a rappelé avoir instruit le Premier ministre de mettre en place un programme permettant aux ministres de s’exprimer dans les médias d’État. Il souhaite ainsi réaffirmer son intention de renforcer la transparence, de promouvoir une bonne gouvernance et de veiller à ce que les actions du gouvernement soient alignées sur les attentes du peuple de Guinée.