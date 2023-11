L’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD) a animé une conférence de presse, ce mercredi 29 novembre 2023, à Conakry. La coalition a mis l’occasion à profit pour dénoncer la gestion “unilatérale” de la transition par le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe.

« L’enlisement de la transition, en raison de sa gestion unilatérale et autoritaire, et le dévoiement de sa vocation principale, celle du retour à l’ordre constitutionnel par l’organisation d’élections libres et crédibles, a achevé de plonger notre pays dans l’angoisse, l’incertitude et la lassitude», ont mentionné dans une déclaration les leaders politiques membres de cette alliance.

En lieu et place d’une transition apaisée, la coalition dirigée par Cellou Dalein Diallo accuse le CNRD d’avoir instauré “un régime autoritaire” à travers «l’instrumentalisation des institutions républicaines, de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l’irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l’administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique. (…) la course effrénée à l’enrichissement illicite et la corruption à grande échelle caractérisée notamment par le recours abusif au gré à gré avec son lot de surfacturation, malversation et rétro commissions, les assassinats répétitifs en toute impunité de plusieurs manifestants par les forces de défense et de sécurité dans le cadre de manifestations pacifiques”, a dénoncé l’alliance.

En l’absence d’un chronogramme crédible et d’un budget réaliste des élections, d’un Organe de gestion des élections, d’un Code électoral, d’un opérateur technique, d’un fichier électoral, l’ANAD soutient que “2 ans après le putsch, la volonté politique de diligenter le retour à l’ordre constitutionnel dans le respect des règles et des principes de la démocratie et de l’Etat de droit n’existe plus au niveau de la junte guinéenne. L’ANAD réitère son engagement à se battre résolument pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel étant entendu qu’aucun glissement de calendrier ne sera accepté».