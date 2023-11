Le créateur de contenu guinéen vivant à Dakar, Hakim224, a atteint 2 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube.

Le comédien web l’a fait savoir à travers une publication postée sur sa page Facebook. « Bonne nouvelle la famille désormais nous sommes à 2 millions d’abonnés sur youtube. J’espère que vous êtes content de nous. Le travail rien que le travail. Merci encore », a-t-il écrit sur Facebook.

À rappeler que l’humoriste web très actif sur les réseaux sociaux compte plus d’un millions d’abonnés sur Facebook, plus de 10 millions d’abonnés sur TikTok. Sur sa chaîne YouTube, il est actif depuis le 26 juillet 2018 et comptabilise 862 vidéos avec 771 789 422 vues.

Ci-dessous le lien de sa chaîne YouTube

www.youtube.com/@hakime224lambassadeur9