Le Conseil constitutionnel du Cameroun a officiellement proclamé, ce lundi 27 octobre 2025, les résultats de l’élection présidentielle du 12 octobre. Le président sortant, Paul Biya, est déclaré vainqueur avec 53,66 % des suffrages exprimés, devant son principal challenger, Issa Tchiroma Bakary, crédité de 35,19 %.

Malgré la validation des résultats par l’institution, le candidat de l’opposition rejette le verdict des urnes et affirme avoir remporté le scrutin.

Dans un message publié sur sa page Facebook, Issa Tchiroma a dénoncé des résultats « tronqués » et accusé le Conseil constitutionnel d’avoir « décerné une victoire fictive » au président Biya.

« Cette institution s’est détournée de sa mission de gardienne de la vérité et de la démocratie pour devenir un corps partisan, un ennemi de la souveraineté du peuple », écrit-il.

Selon le leader de l’opposition, les procès-verbaux compilés par ses représentants « démontrent sans équivoque » une victoire de son camp. Il affirme que cette victoire « appartient au peuple camerounais » et rend hommage aux victimes des violences post-électorales.

« Je rends un hommage solennel à nos frères et sœurs tombés sous les balles d’un régime devenu criminel, alors qu’ils exerçaient pacifiquement un droit universel. Leur sacrifice ne sera jamais vain », a-t-il ajouté.

Issa Tchiroma appelle ses partisans à « rester mobilisés » et à poursuivre la lutte « jusqu’à la victoire finale », tout en condamnant « les meurtres, les arrestations arbitraires et l’intimidation ». Il enjoint les Camerounais à demeurer « debout, déterminés mais paisibles », estimant que « la légitimité triomphera de la légalité instrumentalisée », en référence à des situations similaires observées dans des pays voisins en 2010.

« Mettre un pays à feu et à sang simplement pour s’accrocher au pouvoir n’est pas seulement un défaut moral : c’est un crime contre le peuple et contre l’humanité », a-t-il déclaré.

Enfin, le candidat malheureux a interpellé la communauté internationale, l’appelant à « assumer ses responsabilités » et à se positionner « du côté du peuple ou de l’oppression ».

« Le temps est venu. Restons unis. Personne ne peut nous enlever notre victoire », conclut-il.