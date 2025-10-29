Une opération menée par la Brigade spéciale d’intervention de la police (BSIP) de Siguiri a permis de mettre la main sur un important stock de carburant destiné à la contrebande. Ce mardi 28 octobre 2025, un camion transportant 250 bidons de gasoil a été intercepté dans la localité de Donka, une zone aurifère située en Haute-Guinée.

Selon les autorités locales, le camion convoyait le carburant de manière frauduleuse, en violation des règles de commercialisation et de distribution en vigueur. Le chauffeur, son convoyeur ainsi que le véhicule ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

La police précise que cette saisie s’inscrit dans le cadre d’un dispositif national de lutte contre le trafic illicite de carburant, un phénomène devenu récurrent dans plusieurs régions du pays.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier d’éventuels complices et de démanteler le réseau à l’origine de cette activité illégale, qui cause selon les autorités de lourdes pertes économiques à l’État et alimente des circuits parallèles de distribution.