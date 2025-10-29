À quelques semaines de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025, la Direction générale des élections (DGE) poursuit les préparatifs du scrutin. Sa directrice, Mme Camara Djenab Touré, a assuré, lors d’une rencontre avec le Comité interpartis, qu’aucune nouvelle commande d’urnes ou d’isoloirs ne sera effectuée, les équipements existants étant jugés suffisants.

La responsable de la DGE a détaillé l’état d’avancement des opérations techniques, notamment la réutilisation du matériel électoral, la finalisation des bulletins de vote et des procès-verbaux.

La rencontre, tenue le 24 octobre dernier, a réuni des représentants des partis politiques, de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Mme Touré y a apporté plusieurs précisions sur la logistique électorale, la gestion du matériel réutilisable et l’élaboration des documents sensibles.

Abordant la question du matériel, elle a tenu à rassurer sur la disponibilité des équipements : « Sur la partie logistique, qui a déjà commencé par le ramassage et le repli du matériel réutilisable, il n’est plus question de commander des urnes ni des isoloirs. Nous les avons déjà », a-t-elle déclaré.

Concernant les équipements électoraux, la directrice a précisé que plusieurs matériels utilisés lors du dernier référendum seront de nouveau mobilisés pour la présidentielle : « Les kits bleus contiennent un certain nombre d’éléments réutilisables, déjà repliés. Les autres feront l’objet de compléments, notamment les calculatrices et certains matériels non retrouvés. »

Mme Touré a également évoqué la préparation des documents sensibles nécessaires au scrutin : « Les bulletins de vote feront l’objet de commandes, de même que d’autres documents et matériels. Les procès-verbaux, les enveloppes sécurisées, les fiches de dépouillement et les fiches de résultats sont en cours d’élaboration. »

En conclusion, la directrice générale de la DGE a réaffirmé son engagement à maintenir un dialogue constant avec les acteurs politiques et les partenaires électoraux : « Très prochainement, nous nous retrouverons pour vous présenter l’ensemble des éléments finalisés. Vous serez informés en temps utile. »

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi régulier des préparatifs de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, un rendez-vous crucial pour la Guinée, engagée dans un processus de retour à l’ordre constitutionnel.