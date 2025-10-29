Dans un communiqué publié à la suite de la proclamation officielle des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 par le Conseil constitutionnel, le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a pris acte de la réélection de Paul Biya à la tête de la République du Cameroun.

Tout en adressant ses félicitations au chef de l’État pour sa victoire, Mahmoud Ali Youssouf s’est dit profondément préoccupé par les informations faisant état de violences, de répression et d’arrestations de manifestants et d’acteurs politiques consécutives à l’annonce des résultats.

Face à cette situation tendue, le président de la Commission de l’Union africaine a lancé un appel à la retenue, invitant les institutions et les acteurs politiques camerounais à œuvrer ensemble pour préserver la cohésion sociale, la paix et la stabilité du pays. Il a par ailleurs exhorté les autorités à privilégier un dialogue national inclusif et une concertation avec toutes les forces politiques, afin de parvenir à un consensus dans un esprit d’unité nationale et de sécurité collective.

Mahmoud Ali Youssouf a enfin réaffirmé la détermination de l’Union africaine à accompagner le peuple camerounais dans sa quête de démocratie, de justice sociale et de respect de l’État de droit.