Une femme ayant essayé de corriger son enfant lui a donné la mort le mercredi 27 octobre 2021 aux environs de 13h dans la commune rurale de Diari dans le secteur de Tambawolo au district de Donta. La femme a été arrêtée et conduite au commissariat de police de Labé.

Le maire de la commune rurale de Diari, Elhadj Mamadou Koula Diallo, que nous avons joint au téléphone, explique les circonstances qui ont causé la colère de la dame : «La femme était sortie, laissant ses enfants à la maison. Mais à son retour, elle a trouvé que la chambre était fermée et que la clé était coupée à l’intérieur de la serrure».

Salimatou Diallo a voulu corriger son enfant le plus âgé, qui a 4 ans, pour cette situation, explique Baillo Soumanoh, chargée de l’action sociale préfectorale de Labé : «Elle a pris un bois pour taper l’enfant au bras. L’enfant est tombé et son bras s’est fracturé. Mais cela pas arrêté la femme. Elle lui a donné un coup à la tête, et il en est mort. Je voudrais dire aux parents d’arrêter de violenter les enfants. Ce n’est pas la solution pour les éduquer car si par malheur tu frappes ton enfant et qu’il meurt dans ces circonstances, même si ce n’est pas prémédité, ça devient un meurtre et tu vas répondre.»

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinee360