Le championnat guinéen de football professionnel reprendra dès le mois d’octobre 2025. L’annonce a été faite ce lundi 29 septembre, par le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, Ibrahima Blasco Barry, lors de la cérémonie d’installation du nouveau président de la Ligue guinéenne de football professionnel (LGFP), Mamadi Diomandé.

“Nous avons décidé que le championnat débutera effectivement dès ce mois d’octobre. Grâce à l’accompagnement de l’éco-presse, sponsor de la compétition, le financement du championnat est déjà assuré”, a déclaré Ibrahima Blasco Barry en conférence de presse.

Reconnaissant certains retards dans les préparatifs, le secrétaire général a toutefois insisté sur la volonté de la fédération de respecter le calendrier fixé. “Certes, il y a eu quelques imprévus, mais sauf contre-indication de la Ligue guinéenne de football professionnel qui pourrait faire face à des contraintes indépendantes de sa volonté, notre volonté est que le championnat commence bien en octobre.”

Sur le plan financier, Blasco Barry a rassuré que les moyens nécessaires sont disponibles. “Comme je l’ai mentionné, grâce aux sponsors de la Ligue 1, les fonds sont déjà disponibles auprès de la fédération. Nous poursuivons parallèlement les démarches administratives nécessaires pour lancer officiellement la saison dès ce mois-ci. C’est la décision qui a été prise lors de la réunion du Comex, sous la présidence du président et du vice-président chargé des compétitions de la Fédération de football. Nous tenions à informer la Ligue guinéenne de football professionnel afin qu’elle engage immédiatement le processus d’inscriptions et de formalités administratives. C’est essentiel pour ne pas perdre de temps.”

Enfin, il a précisé que les aspects logistiques sont également pris en compte : “Concernant les subventions et les aspects logistiques, des dispositions sont également en cours pour que tout soit prêt et que le championnat démarre le plus tôt possible cette saison.”