Depuis le 9 juillet 2024, Oumar Sylla alias Foniké Mengué et Mamadou Billo Bah, deux figures du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), dissous par les autorités, demeurent introuvables. Plus d’un an après leur disparition, leurs familles vivent toujours dans l’angoisse et nourrissent l’espoir de les retrouver.

Parmi eux, Mamadou Sylla, président de l’Union démocratique de Guinée (UDG), ancien chef de file de l’opposition et frère de Foniké Mengué. Interrogé par Guinée360, il a confié son inquiétude : “Pour leurs familles, c’est une douleur immense. Après tout ce temps, nous n’avons aucune information claire. Nous espérons qu’ils soient en vie et qu’un jour la vérité éclate.”

L’ancien opposant appelle les autorités à prendre leurs responsabilités : “Nous demandons aux autorités judiciaires et politiques, y compris au président Mamadi Doumbouya, de s’impliquer davantage pour faire avancer les enquêtes. Ces jeunes sont des Guinéens, leurs proches méritent de savoir.”

Selon les témoignages recueillis auprès de leurs familles, mais aussi celui de Mohamed Cissé — un activiste interpellé en même temps que Foniké Mengué et Billo Bah, puis relâché 24 heures plus tard —, les deux militants auraient été arrêtés à leur domicile par des hommes en uniforme militaire.

Quelques jours après leur disparition, le parquet général de Conakry avait annoncé l’ouverture d’une enquête. Mais depuis, aucune évolution notable n’a été communiquée.