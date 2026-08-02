« Quand nous sommes performants, c’est toute l’économie guinéenne qui respire » : Aly Koita fait de la performance du Port de Conakry un enjeu national

En marge de la cérémonie de présentation de la certification ISO du Port autonome de Conakry, organisée ce samedi 1er août 2026, le directeur général, Aly Koita, a souligné le rôle déterminant de l’infrastructure portuaire dans le développement économique de la Guinée. Pour lui, cette certification marque une étape majeure dans la modernisation de l’établissement et constitue un levier de performance au service de l’économie nationale.

« Le Port autonome de Conakry représente près de 90 % des échanges commerciaux de la Guinée. Lorsque nous sommes lents, c’est toute l’économie guinéenne qui ralentit. Lorsque nous sommes performants, c’est toute l’économie nationale qui respire », a-t-il déclaré, insistant sur la responsabilité stratégique de l’institution dans l’approvisionnement du pays et la fluidité des activités économiques.

Selon le directeur général, cette réalité impose une exigence permanente de qualité et d’efficacité. « Nous n’avons donc pas le droit à l’approximation. Nous n’avons plus le choix », a-t-il affirmé.

Évoquant la certification ISO obtenue par le Port autonome de Conakry, Aly Koita a précisé qu’elle ne devait pas être perçue comme une simple distinction honorifique, mais comme un engagement concret envers les usagers et les pouvoirs publics.

« La norme ISO n’est pas un simple diplôme destiné à être accroché dans un bureau de direction. C’est un contrat que nous signons avec nos clients », a-t-il expliqué. Cet engagement vise notamment à garantir un accueil rapide des navires, un traitement des conteneurs dans les délais, en toute sécurité et avec une traçabilité conforme aux standards internationaux.

Le patron du port a également mis en avant les bénéfices de cette démarche pour l’État guinéen. Grâce à des processus transparents et maîtrisés, cette certification contribuera à renforcer la sécurisation des recettes publiques et à améliorer la gouvernance portuaire.

Revenant sur le processus d’audit, Aly Koita a indiqué que celui-ci avait permis d’évaluer en profondeur l’organisation de l’entreprise. « L’audit de certification n’était pas un simple examen. Il était un miroir de notre organisation, de nos processus et de notre capacité à fournir un service conforme aux attentes de nos clients, de l’État et de nos partenaires », a-t-il souligné.

Il a rappelé que cette dynamique s’inscrit dans la vision de développement impulsée par le président de la République, Mamadi Doumbouya, à travers le programme Simandou 2040. L’ambition, selon lui, est de faire du Port autonome de Conakry un véritable moteur de la transformation économique du pays et une référence incontournable en Afrique de l’Ouest.

« Dans un avenir proche, le Port autonome de Conakry reprendra pleinement la place qui doit être la sienne », a conclu Aly Koita, réaffirmant la volonté de l’établissement de devenir un port moderne, performant et compétitif, au service de la croissance économique de la Guinée.